Киев, , 09:35 — REGNUM Польша могла бы стать новым местом проведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук 6 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, переговоры могут быть перенесены в Польшу по окончании пандемии SARS-CoV-2.

«Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей… Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна», — сказал Кравчук.

Политик заявил, что площадку переговоров следует перенести из Белоруссии, поскольку президент страны Александр Лукашенко говорил в адрес Украины «непристойные вещи», а сама Белоруссия якобы находится «под каблуком России» и не является демократической страной.

Напомним, ранее Кравчук также критиковал Белоруссию, называя её неподходящей страной для переговоров по Донбассу, поскольку в ней проходят «российские военные манёвры».

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