Киев, 7 апреля 2021, 09:35 — REGNUM Польша могла бы стать новым местом проведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук 6 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, переговоры могут быть перенесены в Польшу по окончании пандемии SARS-CoV-2.
Политик заявил, что площадку переговоров следует перенести из Белоруссии, поскольку президент страны Александр Лукашенко говорил в адрес Украины «непристойные вещи», а сама Белоруссия якобы находится «под каблуком России» и не является демократической страной.
Напомним, ранее Кравчук также критиковал Белоруссию, называя её неподходящей страной для переговоров по Донбассу, поскольку в ней проходят «российские военные манёвры».
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