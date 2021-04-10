Стамбул, Турция, 10 апреля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Украины Владимиром Зеленским завершилась в Стамбуле. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает Anadolu Ajansı.

Tccb.gov.tr Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Стамбул

По последним данным, переговоры лидеров двух стран, которые продлились около трех часов, проходили в закрытом для прессы режиме во дворце Хубер.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

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