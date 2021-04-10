Стамбул, Турция, , 17:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл 10 апреля в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной, встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По последним данным, лидеры двух стран проводят переговоры в закрытом для прессы режиме во дворце Хубер.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-служба президента Турции сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский может отправиться в Турцию, где встретится с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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