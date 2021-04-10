10 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 9 апреля заявила об обсуждении возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинцы не понимают, зачем нужна эта встреча и ради чего главе украинского государства нужно «унижать институт президентства до нового дна».

Мирослава Романенко, , 20:36 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 9 апреля в ходе трансляции на своем канале в YouTube заявила о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментируя потенциальную встречу с украинским президентом, Тихановская сказала: «Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась».

Светлана Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Жители Украины отреагировали на заявление белорусского политика. Своим мнением на данный счет поделились читатели украинского издания VESTI, обсудив новость в чате на Telegram-канале издания.

«Это именно уровень зелибобика (видим речь в данном случае о Владимире Зеленском — М. Р.)», — отметил Сергей К.

«Пронырливая домохозяйка», — иронизирует Тamara.

«Котлеты твои сгорят», — добавил в отношении белорусской оппозиционерки Set.

«А с Навальным встретиться не желает? Перенять опыт, так сказать», — задается вопросом Sоlnce.

«О, да! Очень полезная встреча! Особенно с Зеленским, который даст миллион ценных советов: как врать и при этом не краснеть, как распродать землю, как подменять судебную власть, как защищать убийц и вообще, как уничтожить страну», — добавила Olena.

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«Не удивлюсь если этот де*ил согласится встретиться с Тихановской и унизить институт президента Украины до нового дна», — выразил свое мнение Андрей.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Зеленский на это пойдет, это будет полный треш. Кто такая Тихановская? Самозванка, которая подыграла Западу… Опустить Украину окончательно», — пишет tatyana z.

«Встреча двух ничтожеств», — прокомментировал Вячеслав.

«Oooo! И что это даст? Вместе видео в инстаграм будут снимать на встрече? Бесполезность в чистом виде», — считает Alex.

«А кто такой Зеленский? Такой же несамостоятельный, тупо исполняющий все хотелки запада», — добавила Olena.

«Так, ну ладно. С лидерами стран когда встречается, то ему (Зеленскому — М. Р.) все что-то втюхивают. А что Тихановская может зелику (Зеленскому— М. Р.) продать в долг и задорого?»— задается вопросом Сергей К.

«Про эту дуру уже давно все забыли, а она о себе напоминает», — резюмировала одна из читательниц.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

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Напомним, ранее о формальном лидере белорусских оппозиционеров Светлане Тихановской как о домохозяйке, которая не понимает, куда она попала, отзывался президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Она (Тихановская—М. Р.) искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать»,— сказал 9 августа 2020 года Александр Лукашенко.