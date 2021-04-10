Санкт-Петербург, 10 апреля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Новая партия первой российской вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 38 100 комплектов доставлена 10 апреля в Петербург. Запасов вакцины в городе с избытком хватит для продолжения массовой прививочной кампании.

Mz19.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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С начала кампании в Северную столицу поступило 632 612 комплектов вакцин, в том числе 13 770 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».

По данным на 9 апреля, в городе было привито 450 728 человек, из них 315 041 человек привит полностью. Неизрасходованный остаток вакцины в Петербурге составляет более 180 тысяч комплектов. В городе развернуто 134 стационарных пункта вакцинации в медицинских организациях и около двух десятков мобильных пунктов.