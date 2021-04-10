Донецк, , 17:31 — REGNUM Окрестности села Октябрь на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли минами украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 10 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что из села Пищевик, находящегося под контролем ВСУ, в направлении села Октябрь было выпущено три мины калибром 82 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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