Донецк, , 10:34 — REGNUM Украинские военные трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 10 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Доломитное, Веселое, Ленинское, по которым выпустили 68 боевых припасов.

Боевики ВСУ атаковали ДНР из минометов калибра 82 мм, гранатометов АГС, РПГ/СПГ, а также из стрелкового оружия.

На данный момент информация о жертвах среди мирных граждан и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия трижды нарушила режим прекращения огня в ДНР.

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