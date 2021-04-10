Москва, 10 апреля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. У SARS-CoV-2 почти вдвое больше осложнений, чем у гриппа и других респираторных заболеваний. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

»Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана, в том числе раздела психиатрии», — сказал министр.

По его словам, вакцина от COVID-19 — это то, что позволяет избежать «такого огромного числа проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19.

Напомним, что в России первую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи — это «Спутник V». Данная вакцина сделана на платформе аденовируса человека. Второй вакциной стала «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор». Третья вакцина была разработана в центре имени Чумакова.