Киев, , 15:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Турцию, где встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба президента Турции.

«Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

На встрече будут присутствовать члены правительств двух стран. Стороны обсудят турецко-украинские отношения, а также стратегическое партнёрство во всех сферах деятельности, отметили в пресс-службе.

Напомним, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко анонсировал скорую поездку президента Украины и членов правительства страны за рубеж.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о подготовке к встрече Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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