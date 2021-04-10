Стамбул, Турция, 10 апреля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл 10 апреля в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной, встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

По последним данным, лидеры двух стран проводят переговоры во дворце Хубер в закрытом для прессы режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-служба президента Турции сообщила, что в страну может прибыть глава Украины Владимир Зеленский, который встретится с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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