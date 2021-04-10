Афины , 10 апреля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Греция зарегистрировала 2747 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 9 апреля.

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За последние 24 часа было зарегистрировано 78 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 8758.

В больницах на ИВЛ находятся 790 пациентов. Их средний возраст составляет 67 лет, а 82,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. Кроме того, за последние 24 часа были госпитализированы 559 пациентов с COVID-19.

Сутками ранее Греция сообщила о 3228 новых заражённых.

Страна подтвердила в общей сложности 290 964 случая заражения с начала пандемии.