Москва, 10 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Напомним, что президент России 24 марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Какой именно вакциной прививался президент не уточнялось, процедура вакцинации была непубличной.

По словам Пескова российский лидер еще не сделал прививку вторым компонентом вакцины.

«Пока не сделал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.