Москва, 10 апреля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. У мужчин в возрасте от 35 лет осложнения после COVID-19 бывают в два раза чаще, чем у женщин такого же возраста, также они чаще попадают в реанимацию. Об этом 10 апреля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Чайльд Гассам. Мужчина на улице. 1890

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«Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет», — сказал он.

Также глава российского Минздрава призвал помнить о таких рисках перед принятием решения о вакцинации от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявлено 8704 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 4 632 688.