Ташкент, 10 апреля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. 9 апреля в Узбекистане от коронавируса были вакцинированы 25 207 человек, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

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На текущий момент численность вакцинированных от SARS-CoV-2 в республике достигла 108 283 человек.

За последние сутки в тройку регионов с максимальным числом вакцинированных вошли Сурхандарьинская (за сутки были вакцинированы 3764 человека), Ферганская (вакцинированы 3138 человек), а также Наманганская (вакцинированы 2990 человек) области.

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Напомним, в Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса.