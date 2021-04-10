Ереван, 10 апреля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Армении за сутки подтвердили 1009 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 202 167 случаев заражения, 181 180 инфицированных выздоровели (1020 за сутки), 3720 — умерли (23 человека за сутки). На лечении находятся 16 315инфицированных.

Накануне зарегистрировали восемьслучаев смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших от другого заболевания. Всего в Армении зарегистрировали 952 подобныхлетальных исхода.

В Армении с начала пандемии провели 899 290тестирований на SARS-CoV-2, 4829 из них пришлись на прошлые сутки.