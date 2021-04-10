Москва, 10 апреля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 апреля.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

По словам Мурашко, предварительные результаты разработки новой вакцины будут известны уже совсем скоро.

Министр отметил, что НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева имеет очень высокий научный потенциал — здесь идет как научная, так и научно-производственная деятельность.

«Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», — сказал Мурашко.

Напомним, что в России первую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи — это «Спутник V». Данная вакцина сделана на платформе аденовируса человека. Второй вакциной стала «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор». Третья вакцина была разработана в центре имени Чумакова.