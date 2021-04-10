Калгари, Канада, 10 апреля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Матчи плей-офф чемпионата мира по керлингу среди мужчин, который проходит в Калгари, были отложены на неопределенный срок из-за выявленных среди спортсменов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (Wolrd Curling).

Clément Bucco-Lechat Кёрлинг

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Все команды плей-офф пройдут тестирование в субботу утром. Пока результаты не станут ясными и не будет известно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут», — говорится в сообщении.

При этом, по данным портала Sportsnet, ранее было выявлено два случая заражения SARS-CoV-2 в сборных, которые не прошли на стадию плей-офф.

Также ранее определились участники плей-офф мирового первенства по керлингу среди мужчин, это сборные России, Швеции, США, Швейцарии, Канады и Шотландии. В то же время российская и шведская команды напрямую вышли в полуфинал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская мужская сборная по керлингу переиграла национальную команду Дании в матче заключительном, 13-м матче предварительного раунда чемпионата мира, проходящем в Калгари.