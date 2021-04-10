Москва, 10 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Российской Федерации за последние 24 часа выявлено 8704 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 8704 новых случая выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 13,1% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что от последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались 402 человека. Выздороветь от COVID-19 за прошедшие 24 часа смогли 9579 человек.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом фиксируется в Москве — 2006 случаев за 24 часа. На втором месте Санкт-Петербург — 699 случаев.

Далее следуют: Московская область (587), Нижегородская область (245), Ростовская область (240), Самарская область (201).