Москва, 10 апреля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считают, что при наращивании темпов вакцинации и строгом соблюдении мер профилактики к концу весны 2021 года уровень заражения коронавирусом SARS-CoV-2 снизится. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Темпы заболеваемости коронавирусом уже снижаются за счет роста числа людей с иммунитетом к заболеванию. Это связано с проводимой у нас массовой вакцинацией», — сказала Пшеничная.

Она подчеркнула, что крайне важно соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать маски, блюсти личную гигиену. Очень многое зависит от ответственности граждан России.

Напомним, что в ряде стран фиксируется уже третья волна пандемии коронавируса. Вакцины по странам распределены крайне неравномерно — практически все наработанные дозы забирают богатые страны.