Минск, , 08:27 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует создавать политическую партию, равно, как и выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Белоруссии. Об этом оппозиционный политик рассказала 9 апреля в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы зрителей.

По словам Тихановской, она не планирует создавать политическую партию, но вместе с тем приветствует создание новых партий оппозиционными белорусскими политиками Павлом Латушко и Виктором Бабарико. Тихановская добавила, что создание политической партии — это мобилизующая сила и в создании партий нет ничего плохого.

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"Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать, как в демократических странах», — цитирует политика белорусское издание TUT.BY.

Тихановская также добавила, что не планирует принимать участие в следующих выборах главы белорусского государства.

«Такой мысли не возникало, в первую очередь потому, что я обещала людям, что они мне дают мандат на проведение новых честных выборов. Но, получив весь этот опыт, я уверена, что смогу быть полезна белорусам, и я буду рядом с белорусами. Но чтобы приносить пользу, не обязательно быть президентом», — пояснила она.

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Напомним, 29 марта в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявили о создании партии «Вместе». 8 апреля лидер действующего в Варшаве белорусского оппозиционного «Народного антикризисного управления» Павел Латушко также анонсировал создание новой политической партии.

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