Минск, , 11:19 — REGNUM О создании в Белоруссии новой партии, которая будет носить название «Вместе», объявил штаб бывшего кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Бабрико в телеграм-канале.

«Обращение Виктора Бабарико: нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», — говорится в сообщении.

При этом сам экс-кандидат в белорусские президенты, который находится в следственном изоляторе, в своем обращении уточнил, что он до того не состоял ни в какой политической партии, а также «не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке».

«Но белорусы показывают, что я был неправ, нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — добавил Бабарико.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что через специально созданный сайт идет «сбор заявок, на почту приходит анкета, и, заполнив ее, можно присоединиться к партии».

«К концу весны планируем учредительный съезд», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Президентском дворце в Варшаве польский лидер Анджей Дуда провел встречу с руководителями белорусских «национальных объединений».