Москва, 9 апреля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 480 тысяч военнослужащих получили первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в опубликованном 9 апреля информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России Вакцинация военнослужащих Восточного военного округа

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"Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 482 тысяч военнослужащих», — указывается в бюллетене.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 34 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 32 516 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 413 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них в настоящее время пребывают в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.