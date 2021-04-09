Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга, вслед за Роспотребнадзором и федеральным оперштабом, в пятницу, 9 апреля, подтвердили небольшой рост темпов распространения эпидемии. Так, за последние сутки количество регистраций новых случаев заболевания COVID-19 в медицинских организациях города выросло на 3,84% по сравнению с показателем недельной давности.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа врача «красной зоны»

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на восемь случаев больше, чем сутками ранее. В то же время количество активно больных ковидом за неделю уменьшилось на 3%, а число госпитализаций таких пациентов снизилось на 11,42%.

«Тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но вторая волна эпидемии стихает медленно и нестабильно», — говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Для больных с ковидом и внебольничными пневмониями в Петербурге в настоящее время развернута 4871 койка, из них свободны 793 койки (16%).