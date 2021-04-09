Екатеринбург, 9 апреля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Свердловской области в ближайшее время не планируется отменять требование об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев

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Губернатора ответил жителю, выступающему за отмену «масочного режима». По словам чиновника, нынешняя эпидемиологическая ситуация внушает некоторый оптимизм, однако отменять санитарные требования пока рано.

Кроме того, в ходе майских праздников вырастет число социальных контактов, добавил глава региона. «В этом смысле элементарные меры предосторожности, особенно для тех уральцев, кто еще не привился от коронавируса, чрезвычайно важны», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти допускали, что «масочный» режим отменят в июне-июле 2021 года.