Екатеринбург, 9 апреля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Свердловской области установится аномально жаркая погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Весна в Екатеринбурге

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В области в период с 10 по 16 апреля установится режим «со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», уточнили в ведомстве.

Жителей просят быть бдительными. Особое внимание нужно уделить бережному обращению с огнем. По данным синоптиков, температура днём может достигать показателя плюс 20 градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область только недавно пришло весеннее потепление — в конце марта 2021 года.