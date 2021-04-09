Вашингтон, 9 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 31 миллион человек. Это следует из опубликованных 9 апреля данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в стране и мире.

Лаборатория в США

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 79 878 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число превысило 31 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 1000 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 560 116.

Как сообщало ИА REGNUM, США находятся на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.