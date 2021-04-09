Москва, , 16:04 — REGNUM Подорожание цен на недвижимость, которое наблюдается в России, это не результат монопольного сговора, а скорее отражение тех фундаментальных проблем и тенденций, которые сложились в экономике РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что проверкой обоснованности цен на жилье займется федеральная антимонопольная служба.

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«Рост цен на недвижимость — это не монопольный сговор, а отражение тех фундаментальных проблем и тенденций, которые сложились в экономике. Причем не только в российской, но и в мире, — сказала Солянникова. — Коронавирус привел к тому, что во всем мире снизились объемы и темпы как строительно-монтажных работ, так и ввода в эксплуатацию жилых объектов. Более того, мы видим, что развитие пандемий, вирусов, инфекций приводит к тому, что у населения возрастает интерес к жилью в небольших городах, поселках и за городом. Где ниже плотность населения и более комфортные условия для проживания. Это тоже приводит к росту стоимости сегментов загородного жилья».

Кроме того, она обратила внимание на то, что сокращение объемов производства привело к снижению объемов производства строительных материалов.

«А это тоже оборачивается удорожанием квадратного метра, — пояснила Солянникова. — Иными словами, подорожание жилья — это проблема не антимонопольщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Панов заявил, что в России динамика цен квадратного метра жилья будет зависеть от будущего программы льготной ипотеки и ключевой ставки ЦБ РФ.

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