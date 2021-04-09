Москва, , 15:54 — REGNUM Днем 9 апреля российский рубль снижается на Московской бирже. Нефть сегодня мало нервирует инвесторов, хотя остается под давлением и торгуется по $63,11 за баррель Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внимание обращено на геополитические риски: пресса старательно делает акценты на возможности обострения отношений между Россией и Украиной, а это большой риск для валют обоих государств.

Пока все это на уровне слухов, но это стандартная рыночная реакция — действовать на слухах и выравнивать позиции на фактах.

Доллар США стоит в середине сессии 77,22 руб. и остается внутри диапазона 75,50−77,50 руб. Евро торгуется по 91,80 руб. и удерживается внутри рамок 91−92 рублей», — пояснила эксперт.

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