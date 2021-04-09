Москва, , 13:07 — REGNUM Российская валюта остается слабой, но по крайней мере воздерживается от обновления минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня 9 апреля, доллар, который закрылся с символическим понижением, вернулся к отметке 77 руб., однако восходящим импульс выглядит ограниченным. Евро, удержавшись над уровнем 91 руб., тестирует зону 91,50 руб. после открытия гэпом вверх.

На этой неделе американская валюта заметно подешевела на рынке Форекс, однако это никак не помогло рублю, который обновил минимумы начала ноября и остается преимущественно в оборонительной позиции.

Рубль остается заложником растущей напряженности на геополитическом фронте, и именно этот фактор является определяющим для нашей валюты.

Некоторое облегчение игрокам принес тот факт, что в анонсированных новых санкциях администрация Байдена не стала упоминать ограничения в отношении госдолга и ограничилась персональными санкциями.

Тем временем нефть, как и доллар, оказывает опосредованное влияние на динамику рубля на этой неделе. С понедельника Brent лишилась порядка 3%, испытывая трудности с развитием восходящего импульса.

При этом под занавес недели отношение инвесторов к риску выглядит неоднозначно, что в сочетании с восстановлением доллара и возобновлением падения нефтяных цен негативно для рубля.

Доллар вполне способен устремиться к отметке 77,50 руб., тогда как евро/рубль может снова побороться за уровень 92 руб.», — считает эксперт.

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