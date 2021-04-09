Москва, 9 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. На данный момент цены на жилье в России, действительно, находятся значительно выше докризисных значений. При этом ускорение темпов роста цен на недвижимость происходило и на первичном, и на вторичном рынке, а также было характерно для большинства регионов России, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«За 2020 год прирост средних цен по стране на первичное жилье оценивается в диапазоне от 11% до 48%, на вторичное — от 8% до 16%.

Возникла данная ситуация по ряду причин — первоначально спрос на рынке недвижимости ускорился в связи с экономической неопределенностью, что привело к обесцениванию рубля и снижению доходностей банковских депозитов.

Далее спрос поддержала привлекательная программа льготной ипотеки. При этом на некоторое время строительство было заморожено, поэтому предложение физически не могло увеличиваться, в то время как спрос продолжал расти.

Таким образом, стоимость квадратного метра оказалась на том завышенном уровне, который сейчас наблюдается.

Рынок несколько выдохнет, когда будет завершена программа льготной ипотеки, после чего соотношение спрос-предложение начнет стабилизироваться.

Девелоперы в полном объеме восстанавливают ход строительства своих объектов, поэтому постепенно предложение будет расти, а спрос утихать.

Во всяком случае, он не будет ажиотажным, поскольку большая часть населения уже сделали желаемые вложения, а на рынке останется здоровый спрос. Это в свою очередь приведет к снижению (или остановке роста) стоимости квадратного метра.

Ускорить же процесс удорожания жилья сможет продление программы льготной ипотеки (что маловероятно все же), ухудшение эпидемиологической обстановки, возобновление ограничительных мер, прочие экономически/политические потрясения, которые приведут к нестабильности в стране», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Данное поручение дал президент Владимир Путин.

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