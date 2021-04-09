Москва, 9 апреля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В России динамика цен квадратного метра жилья будет зависеть от будущего программы льготной ипотеки и ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

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«Что касается прогнозов на 2021 год, то динамика цен квадратного метра во многом будет зависеть от перспектив дальнейшей реализации программы льготной ипотеки, а также от динамики ключевой ставки ЦБ РФ, непосредственно влияющей на ставки по ипотечным кредитам, — сказал Панов. — С учетом высокой вероятности приостановки действия программы после июня этого года, а также возможного повышения ключевой ставки, можно говорить о прогнозном росте цен на первичное жилье на 7−10% по итогам 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панов назвал причины, разгоняющие в РФ рост цен на жилье.