Сочи, Краснодарский край, , 15:22 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval представил на конференции, которая состоялась в Сочи, две новые модели — внедорожники Big Dog и Wey Tank. Снимки автомобилей размещены на портале «Китайские автомобили».

Big Dog «Китайские автомобили»

Обе машины будут собирать в городе Тула на предприятии Great Wall. Первый экземпляр нового авто сойдёт с конвейера в 2023 году.

Модель Wey Tank 300 создана на «тележке» GW P01. На этой же платформе собрана новая модель Haval H9. По габаритам новинка сопоставима с российской моделью УАЗ «Патриот». Под капотом машины функционирует двухлитровый турбомотор производительностью 227 «лошадей». Он передаёт крутящий момент на все четыре колеса через восьмиступенчатый «автомат» ZF.

Что же касается Haval Big Dog, то эта модель похожа на Tank в ретро-стиле, однако меньше его по габаритам. В движение кроссовер приводит «движок» 1.5T мощностью 169 л. с. Пару ему составляет «робот» 7DCT. Привод у автомобиля 4×4 с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Ранее стало известно, что на российском рынке кроссовер Haval Jolion (First Love) появится во втором полугодии нынешнего года. Новинка собрана на базе «тележки» Lemon. Производить кроссовер будут на предприятии китайской компании в Тульской области.

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