Пекин, , 10:54 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval представил обновлённую версию кроссовера H6 второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего у автомобиля H6 три поколения. Модель второго поколения впервые дебютировала в 2017 году.

У китайского кроссовера были модернизированы бамперы, изменена форма задних боковых окон, а фонари на задней двери теперь объединены перемычкой. Место под госномера автопроизводитель поднял выше, а радиаторная решётка стала шире.

Кроме того, у рестайлинговой версии появился опциональный пакет GT. Он включает в себя чёрный декор и контрастные вставки.

Внутри автомобиля установлена мультимедиа, которая может автоматически обновляться «по воздуху».

В моторной линейке авто двигатели на 150, 169 и 218 л. с. Во всех случаях двигатели работают с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Ранее стало известно, что компания Haval начала в РФ сертификацию кроссовера Jolion.

Название Jolion образовано от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Сборка модели будет происходить на предприятии китайской марки в Тульской области.

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