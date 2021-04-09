Москва, 9 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Ни одного летального исхода после использования российских вакцин от COVID-19 не было зарегистрировано Росздравнадзором. Об этом 9 апреля рассказала журналистам глава ведомства Алла Самойлова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Как отметила Самойлова, возглавляемое ею ведомство ведет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин от нового заболевания.

«С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%», — добавила она.

Также глава Росздравнадзора уточнила, что специалисты ведомства проводят тщательное исследование каждого случая возможного появления тяжелой нежелательной реакции у привившихся от COVID-19.

«В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю», — указала Самойлова.

«Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19: действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени», — также рассказала глава Росздравнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 9150 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.