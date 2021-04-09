Москва, , 14:39 — REGNUM В России маловероятен монопольный сговор на рынке недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала новость о том, что федеральная антимонопольная служба выяснит, насколько обоснован существенный рост цен на недвижимость.

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«Монопольный сговор в ситуации с недвижимостью маловероятен, — сказал Седова. — Во-первых, имеет место реальный рост цен на строительные материалы, а во-вторых, после введения эскроу-счетов застройщик использует кредитные деньги, и это также удорожает стоимость квадратного метра. Ну и самое главное — спрос, который подстегнула льготная ипотека, дал возможность застройщикам выйти на сверхприбыли. При этом можно и не прибегать к монопольным сговорам, так как недвижимость как продукт имеет ограниченный объем и его невозможно быстро восполнить».

Проверки ФАС, как полагает экономист, вероятнее всего, не скажутся на темпах изменения цен на недвижимость.

«До 1 июля 2021 года можно ожидать еще небольшого роста цен (до 4%), затем же ввиду летнего периода цены могут стабилизироваться или даже немного упасть (до 3−4%), далее в осенний период, который ежегодно характеризуется ростом спроса, цены продемонстрируют незначительный рост, — сказала Седова. — Также стоит отметить, что после окончания льготной ипотеки следует ожидать, что цены во вторичном секторе начнут догонять «первичку», так как за последний год темпы прироста цен на первичный сектор были выше, чем на вторичный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что общий рост цен на недвижимость по всей России едва ли может быть результатом сговора, хотя, безусловно, является следствием злоупотребления монопольным положением.

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