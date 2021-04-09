Москва, 9 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Цены на жилую недвижимость в России, взлетевшие за второе полугодие 2020 года в разных регионах страны примерно от 12% до 30% и не опустившиеся в начале 2021 года, а продолжающие расти, вопреки некоторым ожиданиям, вызывают много вопросов. Причём вопросы относительно ценообразования жилья беспокоят не только простых граждан, но и самое высокое правительство страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Рост цен на жильё

«Уже обсуждались моменты, связанные с подорожанием строительных материалов, в частности, металлических конструкций, таких как, например, арматура — неотъемлемая часть каркаса любого здания, возводимого с применением современных монолитных технологий.

Любое удорожание строительных и отделочных материалов однозначно ведёт к удорожанию итогового продукта в виде жилой квартиры. Некоторые закупки осуществляются за доллары или евро, по текущему высокому курсу, что также влияет на стоимость. Однако не факт, что соотношение удорожания цен на материалы равнозначно удорожанию итогового продукта.

Также карантинная ситуация, отправившая по домам относительно недорогих иностранных строителей, так и не вернувшихся впоследствии на заработки в российские крупные города, привела к дефициту дешевых строительных кадров на новых стройплощадках. Местным и более высоквалифицированным рабочим и специалистам нужно платить больше, и это тоже одна из составляющих сметы на строящееся жилье.

Однако не стоит забывать, что цены на новое жилье начали активно взлетать на фоне ажиотажного спроса, вызванного льготной ипотекой, по самой низкой ставке за всю историю отечественного кредитования, до 6,5%.

Именно резко возросший покупательский спрос в первую очередь повлиял на увеличение цен на недвижимость. Сначала застройщики начали поднимать стоимость квартир, потом последовательно стал подтягиваться и вторичный рынок.

Экономический закон, по которому спрос и предложение взаимозависимы, подтверждается, как мы видим, практикой российского рынка жилой недвижимости.

При достаточном наличии и переизбытке предложений качественного, достойного жилья, цены, скорее всего, не повышались бы так стремительно, а лишь с ориентиром на уровень инфляции. Но на сегодняшний день заявлять о превышении предложений над спросом пока рано.

Возможно, предполагаемая проверка ФАС по выявлению обоснованности роста стоимости жилья, которую поручил накануне провести президент РФ, выявит новые значимые факторы, которые позволят снизить эту самую стоимость.

Для массового потребителя, до сих пор мечтающего о приобретении собственного недорогого жилья и не имевшего возможностей, это будет, по всей видимости, очень долгожданным моментом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по поручению президента РФ Владимира Путина выяснят, насколько обоснован существенный рост цен на недвижимость.

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