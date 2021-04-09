Москва, , 08:43 — REGNUM В России по поручению президента РФ Владимира Путина выяснят, насколько обоснован существенный рост цен на недвижимость. Проверкой займётся Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Напомним, на существенный рост стоимости жилья в ходе совещания с правительством РФ 8 апреля указал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что для решения проблемы необходимо увеличить предложение на рынке жилищного строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что после запуска программы льготной ипотеки в рамках антикризисрых мер весной 2020 года цены на жильё в среднем по России выросли на 12%. Ещё одной причиной подорожания квадратных метров, по его словам, стала пандемия коронавируса.

Добавим, что, по данным портала ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за I квартал 2021 года увеличилась на 5,7% и достигла 72,9 тысячи рублей. При этом, согласно исследованию, рост цен с начала текущего года наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший рост зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (на 14%, до 51 тысячи рублей за метр) и Южно-Сахалинске (на 9,6%, до 57,6 тысячи рублей), где действует программа «дальневосточной ипотеки».