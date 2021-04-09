Женева, Швейцария, 9 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет от производителей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» дополнительной информации для проведения процедуры включения ее в список препаратов, которые рекомендованы для экстренного применения. Об этом 9 апреля рассказала на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Тверскаяобласть.рф Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«Что касается вакцины («Спутник V») центра им. Н. Ф. Гамалеи, то нам все еще нужно больше информации. Мы пока еще не находимся на заключительной стадии (рассмотрения заявки)», — сказала она.

Также Харрис отметила, говоря о рассмотрении ВОЗ заявок по китайским препаратам от COVID-19, что вакцины компаний Sinovac и Sinopharm на данный момент «находятся на довольно продвинутой стадии рассмотрения» и в этом случае речь идет о «заключительном этапе».

«Ожидается, что решение будет принято в конце апреля», — указала официальный представитель ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид Антонио Сапатеро призвал правительство Испании оказать давление на Европейское агентство лекарственных средств в целях скорейшей регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».