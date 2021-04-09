Москва, , 14:00 — REGNUM В 2021 году Центральный банк продолжает политику мониторинга деятельности российских банков и особенное внимание уделяет признакам вывода средств из капитала банка, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр юридической компании «Нимандс Лигал» Александр Баранов.

«Это может, в частности, говорить о том, что ЦБ РФ пытается на ранней стадии предотвратить ситуацию, когда на балансе банка не остается собственных ликвидных средств для возврата добросовестным вкладчикам и кредиторам.

Четыре отзыва лицензий банков в начале апреля дают явный сигнал банкам, что если у них имеются текущие инструкции регулятора о формировании резервного капитала и о снижении доли высокорискованных активов на балансе, то необходимо строго их выполнять.

В противном случае российские банки будут лишаться лицензий на осуществление банковской деятельности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2021 года Банк России отозвал лицензии у четырех кредитных организаций.

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