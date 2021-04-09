Москва, , 08:46 — REGNUM Центробанк России с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нефтепромбанка», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что «Нефтепромбанка» полностью утратил собственные средства и, нарушая федеральные законы, проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Информация о сомнительных операциях кредитного учреждения будет направлена Банком России в правоохранительные органы. По величине активов банк занимал 201-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию у двух банков — АО «Майкопбанк» и ООО КБ «Геобанк».

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