Москва, , 13:03 — REGNUM Вступление Украины в НАТО приведет к необратимым последствиям для украинской государственности. Об этом 9 апреля заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в Донбассе.

«Напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — сказала Захарова.

Она призвала украинские власти проявить ответственность и выполнить свои обязанности, в соответствии с Минским соглашением. Представитель МИД добавила, что ситуация на Донбассе имеет тенденцию к обострению.

Напомним, 6 апреля Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

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