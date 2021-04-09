Москва, , 12:15 — REGNUM Начало резкого рост цен на жилую недвижимость в России совпадает по срокам с введением программы льготной ипотеки в России — апрель 2020 года. Росту спроса на жилье способствовали несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор оценочной компании «Прайм консалтинг» Никита Бабаев.

«В условиях снижения процентов по банковским вкладам и введения дополнительного налога на проценты по депозитам, население выбирает вложения в недвижимость как наиболее понятную и безрисковую инвестицию, приносящую как рентный доход, так и рост стоимости самого актива.

Кроме того, свою роль сыграла нестабильная экономическая ситуация в условиях пандемии и увеличение затрат на строительство.

В совокупности это привело к росту цен в сегменте наиболее ликвидных новостроек в Москве в 2020 году, ориентировочно, на 20%. В целом по стране рост составил 10−30% в зависимости от региона и класса жилья.

Дальнейшие перспективы на рынке жилой недвижимости будут зависеть от продления программы льготной ипотеки и политики Центробанка по ключевой ставке.

Но в любом случае в 2021 году подобного роста ожидать уже не стоит, т.к. уже сейчас цены выросли настолько, что фактически не происходит снижения ежемесячного платежа в рамках льготной программы ипотечного кредитования.

Снижение процентной ставки банков компенсировано ростом цен на недвижимость. В такой ситуации выгоду получают застройщики и банки, но только не покупатели квартир.

Вероятно, цены на первичном рынке будут оставаться относительно стабильными. Стоимость же вторичного жилья будет иметь положительную динамику, постепенно приближаясь к привычному соотношению со стоимостью новостроек», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС по поручению президента России Владимира Путина выяснит, насколько обоснован существенный рост цен на недвижимость.

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