Москва, 9 апреля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За сутки в России выявлено 9150 случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Среди российских регионов по числу выявленных случаев лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области. Всего новые носители вируса обнаружены в 83 субъектах страны.

Уточняется, что с начала пандемии в РФ выявлено 4 623 984 случая инфицирования.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли 402 человека, полностью выздоровели 9662 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 104-летний участник Великой Отечественной войны Ахмет Рафиков вылечился от COVID-19.