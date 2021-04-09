Москва, 9 апреля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Нефть слегка подорожала на торгах 8 апреля, продолжив торговаться в рамках сужающегося диапазона. Нефть марки Brent закрылась над уровнем $63 за баррель, который тестирует 9 апреля на утренних торгах, расположившись в небольшом минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Отсутствие более выраженного потенциала роста цен связано с сомнениями трейдеров в отношении перспектив спроса, которые ухудшаются на фоне пандемии в Европе и некоторых странах Азии во главе с Индией, где эпидемиологическая ситуация продолжает усугубляться.

В этих условиях повышение уровней добычи ОПЕК+ выглядит неуместно в глазах трейдеров.

С другой стороны, в последние дни наблюдается небольшой подъем котировок за счет ослабления доллара, который 8 апреля обновил двухнедельные минимумы.

Сегодня американская валюта подрастает, но восстановление может снова сойти на нет с наступлением торгов на Уолл-стрит. При таком сценарии Brent будет проще подтвердить пробой отметки 63 доллара.

Несмотря на преобладающий восходящий импульс, нефть не бросает вызов двадцатидневной скользящей средней, которая опустилась в район $64, отпугивая покупателей с момента обвала 18 марта.

Уверенного пробоя этой зоны в краткосрочной перспективе не ожидается, хотя не исключены попытки тестирования», — считает эксперт.

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