Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти 8 апреля завершились небольшим ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,44%, до $63,27. Цена торгуется в ограниченном ценовом диапазоне в ожидании новых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фокус внимания участников рынка смещен на переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки, которая почти остановила поступление иранской нефти на рынок.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы снять санкции с Ирана, которые противоречат СВПД.

Он также отметил, что переговоры в Вене при участии России, Ирана, Китая и Евросоюза проходят в конструктивном ключе.

Сегодня, 9 апреля, баррель Brent стоит $63,14. Для нефтяного рынка на сегодня не запланировано выхода важных данных.

Цена c вероятность 75% сохранит боковое движение в диапазоне $60,25−65,55, в котором она находится больше 21 дня.

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