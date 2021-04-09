В России проведено свыше 123 млн тестов на коронавирус
Москва, 9 апреля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 123 млн. Об этом 9 апреля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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Также сообщается, что 340 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 499 414 человек.
Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 8 апреля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 122 693 829.