Вашингтон, 9 апреля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Российские дипломаты запустят в социальных сетях спецпроект, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Как сообщили в постоянном представительстве РФ при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, эту акцию дипведомство проведёт совместно с постоянным представительством России при международных организациях в Вене, ООН, а также службой новостей ООН.

Юрий Гагарин. 1961

Читайте также: Французский астронавт назвал Юрия Гагарина примером для всех космонавтов

«По случаю 60-летия полёта первого человека в космос […] в соцсетях запускают проект «Первый в космосе», — говорится в сообщении диппредставительства.

https://www.facebook.com/RussiaUN/posts/3816862025099314

Уточняется, что в рамках спецпроекта в период с 8 по 12 апреля будет рассказано о первых советских космонавтов в ООН, о том, как чтят память о подвиге Юрия Гагарина в космосе.

Напомним, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке советские космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова посетили в 1963 году. После встречи с Генеральным секретарём У Таном они дали пресс-конференцию для журналистов. Представителей западной прессы интересовали перспективы американо-советского сотрудничества, ядерное оружие в космосе и полёты на Луну. Однако все эти вопросы были адресованы Гагарину. Терешкову спрашивали о «девичьих грезах» — о том, какая у нее будет свадьба и планах по совмещению карьеры космонавта с семейной жизнью.