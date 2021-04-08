Париж, , 10:28 — REGNUM Советский космонавт Юрий Гагарин, являющийся первым в мире покорителем космоса, остается примером для всех поколений космонавтов. Об этом 8 апреля заявил французский астронавт Тома Песке.

«Юрий Гагарин для нас всех — настоящий образец для подражания. Я часто думал о нем в долгие часы, предшествовавшие взлету нашего «Союза» в 2016 году», — сказал он в интервью ТАСС, говоря о своей первой миссии на Международную космическую станцию (МКС), которая состоялась в 2016 году.

Также Песке отметил, что для него было большой честью пройти по маршруту Гагарина на космодроме Байконур, и он очень часто пытался представить, что советский космонавт чувствовал 12 апреля 1961 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские парки подготовили праздничные мероприятия, посвящённые 60-летию первого полета человека в космос.