Пекин, , 09:13 — REGNUM Китайский автопроизводитель FAW вывел на испытания закамуфлированный новый седан Hongqi («Красное знамя»). Снимки с автомобилем размещены на сайте Autohome.

Новый седан Hongqi Autohome

Новинка заменит правительственную модель марки — L5. На снимке автомобиль полностью покрыт чёрно-белой плёнкой. Отмечается, что модель будет выполнена в стиле седана Hongqi H9.

Вместо круглых фар автопроизводитель установил светодиодные блоки. Также у авто имеется большая радиаторная решётка с вертикальными планками. Радиатор будет охлаждать четырёхлитровый бензиновый турбомотор V8 производительностью 414 л. с. (550 Нм), который сочетается с восьмискоростным «автоматом» и задним приводом.

Дебют нового Hongqi запланирован на 2022 год.

Ранее компания FAW представила новый кроссовер Bestune T55 длиной 4437 мм. Собрано авто на модульной «тележке» MFA. В качестве силового агрегата у машины 1,5-литровый турбодвигатель, который работает с семипозиционным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

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