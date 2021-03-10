Пекин, , 10:58 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group Co., Ltd. продал 231 881 автомобиль в феврале, что на 379,2% больше в годовом исчислении, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Было продано за это время 13 009 седанов бренда Hongqi, что на 246,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Дочерняя компания FAW Jiefang продала 41 690 автомобилей, что на 215,9% больше в годовом исчислении.

Совместные предприятия группы компаний FAW-Volkswagen и FAW Toyota также сообщили о росте продаже на 444,5% и 654,9% соответственно.

Компания FAW Group была основана в 1953 году в городе Чанчунь на северо-востоке Китая, столице провинции Цзилинь. Компания считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.